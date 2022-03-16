Несостоявшийся пассажир напугал уссурийскую таксистку нетипичным предложением

В Уссурийске сотрудники вневедомственной охраны пресекли хулиганские действия в такси. Мужчина устроил дебош в машине, оскорбляя женщину-водителя, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Приморского края.
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