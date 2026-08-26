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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Стелла: «Проблемы Пиастри не связаны с психологией, это чисто технический аспект»

Руководитель « Макларена » Андреа Стелла заявил, что проблемы с нехваткой темпа у Оскара Пиастри , которые порой проявляются в некоторых гонках нынешнего сезона, связаны с проблемами в работе болида, а не с возможными психологическими проблемами у австралийца.

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