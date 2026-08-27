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Живая Кубань

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Ученый опроверг выводы о стремительном снижении интеллекта у человечества

Ученый опроверг выводы о стремительном снижении интеллекта у человечества

Ученый опроверг выводы о стремительном снижении интеллекта у человечестваМногие исследователи считают, что с 2000 года доля людей с показателем IQ выше 130 снижается, а пик интеллекта пришелся на вторую половину 90-х годов.

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