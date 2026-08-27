Ученый опроверг выводы о стремительном снижении интеллекта у человечества

Ученый опроверг выводы о стремительном снижении интеллекта у человечестваМногие исследователи считают, что с 2000 года доля людей с показателем IQ выше 130 снижается, а пик интеллекта пришелся на вторую половину 90-х годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии