Покупателям автомобилей в России указали на возможности сэкономить до 10%

Автоэкспкерт, основатель «ГТК Холдинга» Саид Залиев рассказал «Известиям», что старые методы экономии при покупке машины перестали работать, но у россиян по-прежнему есть возможности сберечь до 10%.
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