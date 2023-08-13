Shot: загоревшийся склад в Раменском принадлежит компании «Лама Про»

Загоревшийся в Раменском склад принадлежит компании «Лама Про», сообщил Telegram-канал Shot. Авторы статьи отметили, что эта организация занимается реализацией удобрений, товаров для ландшафтного дизайна и оборудования для питомников растений.
Загоревшийся в Раменском склад принадлежит компании «Лама Про», сообщил Telegram-канал Shot. Авторы статьи отметили, что эта организация занимается реализацией удобрений, товаров для ландшафтного дизайна и оборудования для питомников растений.
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