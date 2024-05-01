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Лехечка о победе над Надалем: «12, 13 тысяч людей кричали «Рафа! Рафа!» снова и снова, пока я пытался подать»

Лехечка о победе над Надалем: «12, 13 тысяч людей кричали «Рафа! Рафа!» снова и снова, пока я пытался подать»

Чех победил в 1/8 турнира в Мадриде со счетом 7:5, 6:4. «Я будто был в другой вселенной. Никогда раньше я не испытывал ничего подобного, находясь на теннисном корте.

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