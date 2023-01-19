В Аргентине преступники угнали самолет и разбились, забыв открыть подачу топлива

Одномоторное воздушное судно, которое было украдено на восходе солнца из одного из ангаров аэроклуба «Вилла Анхела» в Аргентине пятью фигурантами дела о распространении наркотических веществ, потерпел крушение в семи километрах от места взлета.
Одномоторное воздушное судно, которое было украдено на восходе солнца из одного из ангаров аэроклуба «Вилла Анхела» в Аргентине пятью фигурантами дела о распространении наркотических веществ, потерпел крушение в семи километрах от места взлета.
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