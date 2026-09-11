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Карантин из-за узелкового дерматита ввели в 59 населённых пунктах Подмосковья

Карантин из-за узелкового дерматита ввели в 59 населённых пунктах Подмосковья

В 59 населённых пунктах Подмосковья ввели карантин из-за заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота.

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