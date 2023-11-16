Шеф Пентагона назвал важными контакты с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге в столице Индонезии Джакарте в четверг, 16 ноября, заявил, что поддержание открытых каналов связи с главой минобороны России Сергеем Шойгу являются необходимыми и важными, – сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.