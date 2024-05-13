Во Владимирской области водителя ждет суд из-за смертельного ДТП

Мужчина обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью третьего), передает «День во Владимире» со ссылкой на Прокуратуру Владимирской области.
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