Новый закон об изъятии загранпаспортов: кто подпадает под его действие и последствия несоблюдения требований Сергей БоберСовет Федерации России одобрил законопроект, предусматривающий новые положения о порядке выезда и въезда граждан в страну.
Новый закон об изъятии загранпаспортов: кто подпадает под его действие и последствия несоблюдения требований Сергей БоберСовет Федерации России одобрил законопроект, предусматривающий новые положения о порядке выезда и въезда граждан в страну.
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