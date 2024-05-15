Куй вагоны пока горячо! Вагоностроение для нужд РЖД как перспективный рынок для российских металлургов

В грузовом вагоностроении на долю металла приходится до 70% себестоимости. Наши коллеги из «PRO Metall» решили разобраться в том, что это за металлы, какие элементы вагонной конструкции из них сделаны и почему.
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