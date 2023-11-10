В Москве открывается Национальный рекламный форум. Он посвящен влиянию цифровых технологий и инноваций на рост брендов

С 15 по 17 ноября в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоится Национальный рекламный форум — его деловую программу откроет день Digital и AdTech, который пройдет при поддержке Ассоциации развития интерактивной рекламыВажнейшими темами первого дня форума станут перспективы развития экосистем, стратегии локализации брендов, влияние маркировки на рынок, большой e-com саммит и обзор ключевых тенденций в influence-маркетинге.