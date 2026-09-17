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Конгресс США проголосовал за санкции против России и Ирана. Законопроект имени Грэма уходит на подпись Трампу

Конгресс США проголосовал за санкции против России и Ирана. Законопроект имени Грэма уходит на подпись Трампу

Нижняя палата американского Конгресса поддержала инициативу, которая вводит ограничительные меры против Москвы и её торговых партнёров.

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