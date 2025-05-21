Официальный представитель постоянного представительства КНР при Отделении ООН в Женеве призвал США прекратить политические манипуляции вокруг вопроса об отслеживании источника COVID-19 и перестать оказывать давление на международные организации, сообщает romanian.
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