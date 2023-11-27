Завершилось 135-е совместное патрулирование реки Меконг

Куньмин, 25 ноября /Синьхуа/ -- Четыре судна китайских правоохранительных органов, участвовавших в 135-м совместном патрулировании реки Меконг, в пятницу во второй половине дня встали на якорь в одном из портов провинции Юньнань на юго-западе Китая, что ознаменовало успешное завершение операции, в которой также приняли участие представители Лаоса, Мьянмы и Таиланда.
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