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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг ATP. Рублев стал №6, Корда дебютировал в топ-15, Арнальди и Попырин – в топ-30

Рейтинг ATP. Рублев стал №6, Корда дебютировал в топ-15, Арнальди и Попырин – в топ-30

Себастьян Корда дебютировал в топ-15, Маттео Арнальди и Алексей Попырин – в топ-30. PIF ATP Rankings Положение на 12 августа 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Янник Синнер (Италия) 8770 2 (2) Новак Джокович (Сербия) 8460 2 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7950 4 (4) Александр Зверев (Германия) 6995 5 (5) Даниил Медведев (Россия) 6355 6 (8) Андрей Рублев (Россия) 4215 7 (6) Хуберт Хуркач (Польша) 4215 8 (9) Каспер Рууд (Норвегия) 3890 9 (10) Григор Димитров (Болгария) 3690 10 (7) Алекс де Минаур (Австралия) 3480 15 (18) Себастьян Корда (США) 2625 22 (22) Карен Хачанов (Россия) 1880 29 (46) Маттео Арнальди (Италия) 1485 30 (62) Алексей Попырин (Австралия) 1471 63 (63) Павел Котов (Россия) 814 66 (66) Роман Сафиуллин (Россия) 795 99 (100) Аслан Карацев (Россия) 575 100 (101) Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 564 158 (159) Рафаэль Надаль (Испания) 380   .

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