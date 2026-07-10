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Вербик о Карлссоне: «Не ожидали, что оффер-шит будет таким высоким. Но уверены, что с учетом повышения потолка и способности Лео стать элитным игроком, контракт в итоге окажется выгодным»

Генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик поделился мыслями касательно ситуации с оффер-шитом форварду Лео Карлссону от «Филадельфии».

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