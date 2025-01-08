Американское издание National Interest обратило внимание на то, что наша страна обладает преимуществами, которые неизбежно приведут к победе в конфликте, продолжающемся на территории украинского государства.
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