Что значат слова Трампа в адрес Путина об «игре с огнем»

Госдеп: последние слова Трампа — признак не разочарования, а заинтересованности Последние заявления Трампа об урегулировании на Украине — это не проявление эмоций, а отражение заинтересованности, заявила Брюс.
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