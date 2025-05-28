Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что значат слова Трампа в адрес Путина об «игре с огнем»

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Алексей Сафронов
Чучело огородной и в правду возомнило о себе что-то эдакое?!
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