В Александрове участнику СВО отказали в выплате за тяжелое ранение

Во Владимирской области участнику СВО отказали в выплате за тяжелое ранение. Принято решение о приостановлении рассмотрения обращения в связи с необходимостью направления запросов на получение сведений, подтверждающих тяжесть ранения, хотя фактически все необходимые документы заявителем предоставлены.