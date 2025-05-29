В Александрове участнику СВО отказали в выплате за тяжелое ранение

Во Владимирской области участнику СВО отказали в выплате за тяжелое ранение. Принято решение о приостановлении рассмотрения обращения в связи с необходимостью направления запросов на получение сведений, подтверждающих тяжесть ранения, хотя фактически все необходимые документы заявителем предоставлены.
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