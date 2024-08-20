Трамп заявил о желании видеть Маска своим советником при победе на выборах

Бывший американский лидер и кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил в интервью агентству Reuters, что хотел бы предложить предпринимателю и миллиардеру Илону Маску стать сотрудником администрации Белого дома.
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