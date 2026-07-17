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Царьград

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Морская авиация ТОФ успешно провела учения на Камчатке

Морская авиация ТОФ успешно провела учения на Камчатке

На Камчатке прошли летно-тактические учения морской авиации Тихоокеанского флота. Противолодочные самолеты Ил-38Н и вертолеты Ка-27 и Ка-29 отработали задачи по поиску и уничтожению субмарин условного противника, успешно завершив тренировочные задания.

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