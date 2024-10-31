НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор
    Капитализма, однако, - сказал один ...Изменения в новог...
  • Александр П
    Да, какая разница - Митрофанушка писал! У них и кофе среднего рода и парашют через у, и Белгород-Днестровский на Дуна...В Одессе истерика...
  • Юрий Юрченко
    Казахстан десятый в очереди...Больше нефти по «...

В Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал сразу после рождения ребенка: что изменится для российских семей?

В Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал сразу после рождения ребенка: что изменится для российских семей?

В Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал сразу после рождения ребенка: что изменится для российских семей? Ольга ВайленкоРоссийские законодатели снова обратили внимание на одну из самых востребованных социальных мер поддержки — материнский капитал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх