В Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал сразу после рождения ребенка: что изменится для российских семей? Ольга ВайленкоРоссийские законодатели снова обратили внимание на одну из самых востребованных социальных мер поддержки — материнский капитал.
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