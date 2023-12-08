В эти выходные в столичных секторах пройдут ярмарки местной продукции

По сообщению примэрии Кишинева, в выходные дни 9-10 декабря 2023 года в столичных секторах пройдут ярмарки и базары с местными продуктами и товарами, цель которых - поддержать местных производителей и предоставить жителям столицы доступ к сезонной сельскохозяйственной продукции, передает Noi.