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Курские новости

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В курском селе Казачья Локня ВСУ развернули штаб из алтаря храма

В курском селе Казачья Локня ВСУ развернули штаб из алтаря храма

В селе Казачья Локня Суджанского района солдаты ВСУ на месте алтаря в храме великомученика Дмитрия Солунского расположили свой штаб, рассказал помощник начальника УФСИН России по Курской области, военный священник Александр Зинченко.

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