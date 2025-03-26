В курском селе Казачья Локня ВСУ развернули штаб из алтаря храма

В селе Казачья Локня Суджанского района солдаты ВСУ на месте алтаря в храме великомученика Дмитрия Солунского расположили свой штаб, рассказал помощник начальника УФСИН России по Курской области, военный священник Александр Зинченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)