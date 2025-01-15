Россия готова делиться опытом в сферах ИИ с Вьетнамом — Мишустин

Опытом в области кибербезопасности и искусственного интеллекта готова делиться Россия с Вьетнамом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Ханое 15 января на деловом форуме с участием представителей бизнеса двух стран перед журналистами.
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