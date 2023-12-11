Встреча Восточного партнёрства состоится в Брюсселе

В понедельник в Брюсселе состоится министерская встреча Восточного партнерства (ВП), в которой примут участие министры иностранных дел стран-членов ЕС и стран-партнёров: Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины, сообщили в Министерстве иностранных дел Румынии в воскресенье.
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