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Били сердцем и умом: как Москва готовилась к обороне 1941 года

Били сердцем и умом: как Москва готовилась к обороне 1941 года

Сегодня стало известно, как Москва готовилась к одному из самых тяжелых испытаний войны — обороне 1941-го года.

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