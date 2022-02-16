Байден отказал Путину по опорному пункту в его последних высказываниях

Президент США Джозеф Байден записал видеообращение к россиянам, но в первую очередь, к одному. В нем американский президент пообещал не размещать ракеты на Украине, но отказал президенту России Владимиру Путину по опорному пункту его высказываний.
Президент США Джозеф Байден записал видеообращение к россиянам, но в первую очередь, к одному. В нем американский президент пообещал не размещать ракеты на Украине, но отказал президенту России Владимиру Путину по опорному пункту его высказываний.
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