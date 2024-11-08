Китай раскритиковал два морских закона, принятых Филиппинами

Министерство иностранных дел Китая выпустило заявление по поводу принятия Филиппинами так называемых "Закона о морских зонах" и "Закона об архипелажных морских коридорах" и вызвало посла Филиппин в КНР, чтобы сделать серьезное представление филиппинской стороне.
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