Китай раскритиковал два морских закона, принятых Филиппинами

Министерство иностранных дел Китая выпустило заявление по поводу принятия Филиппинами так называемых "Закона о морских зонах" и "Закона об архипелажных морских коридорах" и вызвало посла Филиппин в КНР, чтобы сделать серьезное представление филиппинской стороне.