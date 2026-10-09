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Царьград

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ФТС пресекла схему хищения 13 млн рублей на Южной таможне

ФТС пресекла схему хищения 13 млн рублей на Южной таможне

Федеральная таможенная служба России выявила преступную схему на Южном акцизном таможенном посту. За покровительство в списании утилизационного сбора с нарушениями арестованы должностные лица, причастные к превышению полномочий и получению взяток на сумму свыше 13 млн рублей.

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