ФТС пресекла схему хищения 13 млн рублей на Южной таможне

Федеральная таможенная служба России выявила преступную схему на Южном акцизном таможенном посту. За покровительство в списании утилизационного сбора с нарушениями арестованы должностные лица, причастные к превышению полномочий и получению взяток на сумму свыше 13 млн рублей.
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