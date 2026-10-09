ФТС пресекла схему хищения 13 млн рублей на Южной таможне

Федеральная таможенная служба России выявила преступную схему на Южном акцизном таможенном посту. За покровительство в списании утилизационного сбора с нарушениями арестованы должностные лица, причастные к превышению полномочий и получению взяток на сумму свыше 13 млн рублей.