Битва за идентичность: почему Таджикистан выигрывает там, где Россия пасует

Есть ситуации, когда соседская практика заставляет краснеть за собственную нерешительность. Таджикистан — страна, где почти каждый житель исповедует ислам, — законодательно запретил хиджабы и арабскую одежду.
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