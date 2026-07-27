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Аргументы недели

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Битва за идентичность: почему Таджикистан выигрывает там, где Россия пасует

Битва за идентичность: почему Таджикистан выигрывает там, где Россия пасует

Есть ситуации, когда соседская практика заставляет краснеть за собственную нерешительность. Таджикистан — страна, где почти каждый житель исповедует ислам, — законодательно запретил хиджабы и арабскую одежду.

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