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Разин лишился прав на песни "Ласкового мая" и изображения Шатунова

Разин лишился прав на песни "Ласкового мая" и изображения Шатунова

Роберт Нетелев/ТАСС Московские суды признали недействительным договор, по которому продюсер Андрей Разин получил права на песни и товарные знаки "Ласкового мая" и на изображения Юрия Шатунова.

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