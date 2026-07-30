Стал известен новый план США по уничтожению Ирана Глава CENTCOM США адмирал Брэд Купер подготовил план масштабной воздушной кампании против Ирана длительностью до двух недель.
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Стал известен новый план США по уничтожению Ирана Глава CENTCOM США адмирал Брэд Купер подготовил план масштабной воздушной кампании против Ирана длительностью до двух недель.
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