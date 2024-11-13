ВГИК нашёл партнёра для развития искусственного интеллекта в кинематографии

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова в Ростокине провел практическую сессию – воркшоп «Применение ИИ в кинематографии и в процессах производства видео», где обсудили актуальные вопросы использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.
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