ВГИК нашёл партнёра для развития искусственного интеллекта в кинематографии

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова в Ростокине провел практическую сессию – воркшоп «Применение ИИ в кинематографии и в процессах производства видео», где обсудили актуальные вопросы использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.