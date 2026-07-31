"Прыгала на батуте в подвале". Немцы вспомнили главные "достижения" Бербок

В большом интервью газете SZ Анналена Бербок уверенно рассуждает о том, как мировому сообществу следует решать конфликты, словно сама ООН в последние годы демонстрировала исключительно впечатляющие результаты.
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