NI назвал стратегии НАТО для войны с СССР

В качестве первой автор отметил возможность ядерной войны, сообщает ФАН. Но уже в начале 1970-х годов обе стороны стали скептически относиться к возможности применения тактического ядерного оружия в гипотетическом конфликте, отмечает колумнист.
В качестве первой автор отметил возможность ядерной войны, сообщает ФАН. Но уже в начале 1970-х годов обе стороны стали скептически относиться к возможности применения тактического ядерного оружия в гипотетическом конфликте, отмечает колумнист.
Свежие комментарии