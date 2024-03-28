Приметы и поверья на 29 марта подскажут, как по скрипу колес телеги узнать свою судьбу ClickioВ преддверии Саввиного дня, 29 марта, люди традиционно вспоминают древние поверья и приметы, среди которых особое место занимает ремонт телег.