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Мировое обозрение

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В победу не верят: Украинцы назвали самый вероятный сценарий завершения конфликта

В победу не верят: Украинцы назвали самый вероятный сценарий завершения конфликта

Война устала ждать, пока общество к ней привыкнет. Свежий опрос компании Socis фиксирует тектонический сдвиг в настроениях украинцев: 34,8% респондентов считают наиболее реалистичным сценарием заморозку конфликта по линии соприкосновения.

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