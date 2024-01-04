РИАМО - 4 янв. Подачу тепла в микрорайон Климовск Подольска восстановят сегодня после 23:00. По данным администрации округа, обнаружены три утечки на промышленной территории завода ЗАО «КСПЗ» в сторону промышленной территории ОАО «КБАЛ» им.