РИАМО - 4 янв. Подачу тепла в микрорайон Климовск Подольска восстановят сегодня после 23:00. По данным администрации округа, обнаружены три утечки на промышленной территории завода ЗАО «КСПЗ» в сторону промышленной территории ОАО «КБАЛ» им.
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