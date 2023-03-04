Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта – его не устроили финансовые условия (La Vanguardia)

Лионель Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта. Как сообщает La Vanguardia, аргентинец отказался продлевать соглашение с парижским клубом, несмотря на то, что перед чемпионатом мира стороны договорились продлить сотрудничество минимум на один сезон.