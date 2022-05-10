Спецоперация по защите Донбасса: главные новости ночи 10 мая

РЕН ТВ собрал главные новости о ходе специальной операции на Украине, произошедшие ночью 10 мая.Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что возможно взятие военными под контроль близлежащих к республике территорий.
РЕН ТВ собрал главные новости о ходе специальной операции на Украине, произошедшие ночью 10 мая.Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что возможно взятие военными под контроль близлежащих к республике территорий.
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