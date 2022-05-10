РЕН ТВ

194 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    Украина давно потеряла и лицо и совестьЗахарова заявила,...
  • сергей
    Дурачье, кто их будет спрашивать?Швеция планирует ...
  • сергей
    Кретины, иного и не стоило ожидатьШвеция официально...

Спецоперация по защите Донбасса: главные новости ночи 10 мая

РЕН ТВ собрал главные новости о ходе специальной операции на Украине, произошедшие ночью 10 мая.Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что возможно взятие военными под контроль близлежащих к республике территорий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх