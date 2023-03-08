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Хавертц о критике Поттера: «В Англии сотни тренеров, и они думают, что знают лучше, чем он. Мы в «Челси» на 100% за него»

Кай Хавертц вступился за тренера «Челси» Грэма Поттера. Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

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