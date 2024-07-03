´Заплыли за буи, не хватило сил доплыть до берега´. В Бобруйске едва не утонули две девочки 10 и 13 лет - их спасли сотрудник...

´Заплыли за буи, не хватило сил доплыть до берега´. В Бобруйске едва не утонули две девочки 10 и 13 лет - их спасли сотрудники ОСВОДИнцидент случился около 19 часов вечера в Бобруйске на городском пляже реки Березина, сообщает МЧС.