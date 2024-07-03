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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Заплыли за буи, не хватило сил доплыть до берега´. В Бобруйске едва не утонули две девочки 10 и 13 лет - их спасли сотрудник...

´Заплыли за буи, не хватило сил доплыть до берега´. В Бобруйске едва не утонули две девочки 10 и 13 лет - их спасли сотрудник...

´Заплыли за буи, не хватило сил доплыть до берега´. В Бобруйске едва не утонули две девочки 10 и 13 лет - их спасли сотрудники ОСВОДИнцидент случился около 19 часов вечера в Бобруйске на городском пляже реки Березина, сообщает МЧС.

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