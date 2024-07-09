И опять о крисах как примерах волнистого клинка Волнистый клинокВолнистых клинков в истории довольно много, мечи-фламбелги, бебуты, крисы.
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И опять о крисах как примерах волнистого клинка Волнистый клинокВолнистых клинков в истории довольно много, мечи-фламбелги, бебуты, крисы.
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