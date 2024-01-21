Любители кошек умнее

Собака из манускрипта «Рене де Мантобан», том 1, дата издания 1451–1500 гг. Национальная библиотека Франции, ПарижКошка чудесно поет у огня,Лазит на дерево ловко,Ловит и рвет, догоняя меня,Пробку с продетой веревкой.