Трамп назвал Путина очень влиятельным человеком, любящим свою страну

Global Look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин любят свои страны и хотят, чтобы они добились успехов, заявил в беседе с Fox News бывший лидер США Дональд Трамп.
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