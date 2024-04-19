АВТОР: РОМАН ГНАТЮК © ТАСС Американцы пытались стать жандармом по всему миру, везде навести порядок, пусть американский, но порядок.
Россия не ведет себя как жандарм или бюро добрых услуг на международной арене
Комментарии
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Eduard
Как "мило",Западный и не только мир взялся "передавать" бесплатно оружие стране,где был переворот.Правда переворот был ими организован,но это уже смешно.Передают оружие мол убивайте друг друга,нате оружие,а мы подождем и земельку приберем!
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17 час.
Eduard
Американские мигранты вообще незаконная нация,они мир не воевали,а уже думают,что мы их рабы и ноги целовать обязаны!
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17 час.
Алекс Сэм
Какие мы добрые с***, а к примеру вы не хотите, чтобы у вас в стране принимали карту мир-так забирайте всех ваших мигрантов которые трудятся у нас в России! Почему наши пятками тормозят?
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17 час.
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