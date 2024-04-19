Россия не ведет себя как жандарм или бюро добрых услуг на международной арене

Как "мило",Западный и не только мир взялся "передавать" бесплатно оружие стране,где был переворот.Правда переворот был ими организован,но это уже смешно.Передают оружие мол убивайте друг друга,нате оружие,а мы подождем и земельку приберем!

Алекс Сэм

Какие мы добрые с***, а к примеру вы не хотите, чтобы у вас в стране принимали карту мир-так забирайте всех ваших мигрантов которые трудятся у нас в России! Почему наши пятками тормозят?