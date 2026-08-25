В Госдуме предложили льготные кредиты на строительство домов своими силами

ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов 25 августа предложил обязать банки выдавать льготные кредиты на строительство частных домов своими силами, а регионы – закупать стройматериалы оптом и продавать их молодым семьям без наценки.
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